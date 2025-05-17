Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур Эльзас — Гавр. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Анчелотти поздравил «Барселону» с чемпионством

Анчелотти поздравил «Барселону» с чемпионством
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поздравил «Барселону» с чемпионством.

«Барселона» выступила блестяще, и её следует поздравить. Она была самой стабильной командой в лиге и показывала очень красивый футбол. Да, они заслужили этот титул. В следующем сезоне будет другая история», — сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Сине-гранатовые стали чемпионами Испании сезона-2024/2025 после матча 36-го тура Ла Лиги с «Эспаньолом» (2:0). Команда набрала 85 очков после 36 матчей Примеры и за два тура до её завершения опережает ближайшего преследователя в лице «Реала» на семь очков. При этом «сливочные» также провели 36 игр в Ла Лиге. Таким образом, у команды Карло Анчелотти не осталось математических шансов опередить «Барселону».

Материалы по теме
«Барселона» — чемпион Испании сезона-2024/2025

Сколько зарабатывают футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android