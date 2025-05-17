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Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия заявил, что хотел бы сыграть матч со сборной России

Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия заявил, что хотел бы сыграть матч со сборной России
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Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия высказался о потенциальной возможности сыграть матч со сборной России.

«Конечно, я хотел бы сыграть матч со сборной России. Если они нас пригласят, почему бы и нет? Как бы то ни было, это будет здорово», — сказал Гарсия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Гарсия является футболистом сборной Тринидада и Тобаго. В нынешнем сезоне на клубном уровне он принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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