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«Пари НН» — «Факел»: текстовая онлайн-трансляция матча 29-го тура РПЛ начнётся в 19:00

«Пари НН» — «Факел»: текстовая онлайн-трансляция матча 29-го тура РПЛ начнётся в 19:00
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Сегодня, 17 мая, состоится матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Пари НН» и «Факел». Игра пройдёт на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступит Иван Абросимов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
17 мая 2025, суббота. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Факел
Воронеж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Пари НН» занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Виктора Гончаренко набрала 26 очков за 28 туров. Воронежский клуб заработал 16 очков после 28 игр и располагается на 16-й строчке.

В минувшем туре «Пари НН» победил «Крылья Советов» со счётом 5:2, в «Факел» уступил «Локомотиву» со счётом 0:1.

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