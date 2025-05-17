Флик ответил, что нужно улучшить в игре его чемпионской «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик рассказал, какой компонент в игре его команды стоит улучшить.

«Защита — это то, что мы можем улучшить. Дело не в последней линии обороны. Всё начинается с нападающих. Нам нужна компактная система. Думаю, когда мы совершаем ошибку, начинаем пытаться исправить её на полпути», — сказал Флик на пресс-конференции.

Сине-гранатовые стали чемпионами Испании сезона-2024/2025 после матча 36-го тура Ла Лиги с «Эспаньолом» (2:0). Команда набрала 85 очков после 36 матчей Примеры и за два тура до её завершения опережает ближайшего преследователя в лице «Реала» на семь очков. При этом «сливочные» также провели 36 игр в Ла Лиге. Таким образом, у команды Карло Анчелотти не осталось математических шансов опередить «Барселону».

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