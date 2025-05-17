«Оренбург» досрочно вылетел из РПЛ

«Оренбург» досрочно покинул Российскую Премьер-Лигу (РПЛ), уступив «Краснодару» в матче 29-го тура соревнования со счётом 1:2.

После 29 матчей чемпионата России команда Владимира Слишковича набрала 19 очков и занимает предпоследнее, 15-е место. На 14-й строчке на текущий момент располагается «Ахмат», заработавший 24 очка после 28 туров. В случае победы в 30-м туре РПЛ «Оренбург» наберёт 22 очка и не сможет догнать команду с 14-го места, позволяющего сыграть в переходных матчах за право остаться в чемпионате России.

Ранее Российскую Премьер-Лигу покинул «Факел», набравший 16 очков после 28 матчей.

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