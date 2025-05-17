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«Позор, «Краснодар». Болельщики «Оренбурга» скандировали кричалку в адрес «быков» в РПЛ

«Позор, «Краснодар». Болельщики «Оренбурга» скандировали кричалку в адрес «быков» в РПЛ
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В субботу, 17 мая, «Краснодар» одержал волевую победу над «Оренбургом» (2:1) в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команды играли на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В концовке матча болельщики оренбуржцев скандировали кричалку: «Позор, «Краснодар» из-за долгой подачи аутов и угловых со стороны «быков».

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
17 мая 2025, суббота. 14:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Мансилья – 7'     1:1 Кордоба – 29'     1:2 Оласа – 51'    

На седьмой минуте нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья открыл счёт. Ответный мяч «Краснодара» на 29-й минуте забил форвард Джон Кордоба. На 51-й минуте защитник Лукас Оласа вывел гостей вперёд — 2:1.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 64 очка после 29 встреч. «Оренбург» после аналогичного количества игр занимает предпоследнее, 15-е место, заработав 19 очков.

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