ЦСКА потерял теоретические шансы на чемпионство за два матча до конца сезона РПЛ

Московский ЦСКА после волевой победы «Краснодара» над «Оренбургом» (2:1) в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 потерял шансы на чемпионство.

За две встречи до конца чемпионата России текущего сезона отставание красно-синих от возглавляющих турнирную таблицу «быков» составляет девять очков.

В последний раз армейцы выигрывали РПЛ в сезоне-2015/2016. В минувшем сезоне команда стала шестой.

В понедельник, 19 мая, ЦСКА на выезде сыграет с московским «Локомотивом» в 29-м туре РПЛ.

1 июня красно-синие сразятся с «Ростовом» в Суперфинале Кубка России. Игра пройдёт в «Лужниках» (Москва).