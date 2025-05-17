ЦСКА потерял теоретические шансы на чемпионство за два матча до конца сезона РПЛ
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Московский ЦСКА после волевой победы «Краснодара» над «Оренбургом» (2:1) в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 потерял шансы на чемпионство.
Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
17 мая 2025, суббота. 14:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Мансилья – 7' 1:1 Кордоба – 29' 1:2 Оласа – 51'
За две встречи до конца чемпионата России текущего сезона отставание красно-синих от возглавляющих турнирную таблицу «быков» составляет девять очков.
В последний раз армейцы выигрывали РПЛ в сезоне-2015/2016. В минувшем сезоне команда стала шестой.
В понедельник, 19 мая, ЦСКА на выезде сыграет с московским «Локомотивом» в 29-м туре РПЛ.
1 июня красно-синие сразятся с «Ростовом» в Суперфинале Кубка России. Игра пройдёт в «Лужниках» (Москва).
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