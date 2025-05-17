«Краснодар» станет чемпионом, если «Зенит» проиграет «Ростову»
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После победы в матче 29-го тура РПЛ с «Оренбургом» (2:1) «Краснодар» увеличил отрыв от «Зенита» на четыре очка в таблице соревнования (всего 64 очка), однако у сине-бело-голубых (60) есть игра в запасе.
Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
17 мая 2025, суббота. 14:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Мансилья – 7' 1:1 Кордоба – 29' 1:2 Оласа – 51'
В случае, если санкт-петербургский клуб уступит «Ростову» во встрече 29-го тура РПЛ, которая состоится в воскресенье, 18 мая, «быки» станут чемпионами России. При таком раскладе за тур до завершения соревнования у «Зенита» останется 60 очков и он лишится математических шансов на чемпионство.
Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
18 мая 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Матч сине-бело-голубых с «Ростовом» пройдёт на стадионе «Ростов Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.
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