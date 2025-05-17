Экс-спортдиректор «Оренбурга» Андреев отреагировал на вылет клуба из РПЛ

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев отреагировал на досрочный вылет клуба из РПЛ.

«Оренбург» мог спасти ситуацию. Весной по игре всё было неплохо, но где-то не везло. И получилось так, как получилось, — команда вылетела. Сложно точно сказать, как вылет скажется на «Оренбурге». Но я уверен, что всё будет хорошо — клуб выстоит», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После 29 матчей чемпионата России «Оренбург» набрал 19 очков и занимает предпоследнее, 15-е место. На 14-й строчке на текущий момент располагается «Ахмат», заработавший 24 очка после 28 туров. В случае победы в 30-м туре РПЛ «Оренбург» наберёт 22 очка и не сможет догнать команду с 14-го места, позволяющего сыграть в переходных матчах за право остаться в чемпионате России.