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Экс-спортдиректор «Оренбурга» Андреев отреагировал на вылет клуба из РПЛ

Экс-спортдиректор «Оренбурга» Андреев отреагировал на вылет клуба из РПЛ
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Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев отреагировал на досрочный вылет клуба из РПЛ.

«Оренбург» мог спасти ситуацию. Весной по игре всё было неплохо, но где-то не везло. И получилось так, как получилось, — команда вылетела. Сложно точно сказать, как вылет скажется на «Оренбурге». Но я уверен, что всё будет хорошо — клуб выстоит», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После 29 матчей чемпионата России «Оренбург» набрал 19 очков и занимает предпоследнее, 15-е место. На 14-й строчке на текущий момент располагается «Ахмат», заработавший 24 очка после 28 туров. В случае победы в 30-м туре РПЛ «Оренбург» наберёт 22 очка и не сможет догнать команду с 14-го места, позволяющего сыграть в переходных матчах за право остаться в чемпионате России.

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