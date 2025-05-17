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Игрок «Краснодара» Оласа — о победе над «Оренбургом»: мой гол не имеет большого значения

Игрок «Краснодара» Оласа — о победе над «Оренбургом»: мой гол не имеет большого значения
Лукас Оласа
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Защитник «Краснодара» Лукас Оласа высказался о волевой победе над «Оренбургом» (2:1) в 29-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Оласа стал автором победного мяча «быков» на 51-й минуте. Игра прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
17 мая 2025, суббота. 14:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Мансилья – 7'     1:1 Кордоба – 29'     1:2 Оласа – 51'    

«Прекрасно осознаём важность последних матчей. Все они складываются по сложному сценарию. Было важно перевернуть игру после пропущенного мяча. Команда билась до самого конца, оставила все силы на поле. Мой гол не имеет большого значения, главное — добиться победы. «Краснодар» показал характер и настрой», — сказал Оласа в эфире «Матч ТВ».

Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 64 очка после 29 встреч. В следующем туре подопечные Мурада Мусаева проведут последний матч сезона с московским «Динамо».

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