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Андрей Аршавин — о победе «Краснодара» над «Оренбургом»: они почувствовали кровь

Андрей Аршавин — о победе «Краснодара» над «Оренбургом»: они почувствовали кровь
Андрей Аршавин
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Заместитель генерального директора санкт-петербургского «Зенита» по развитию игроков Андрей Аршавин высказался о волевой победе «Краснодара» над «Оренбургом» (2:1) в 29-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
17 мая 2025, суббота. 14:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Мансилья – 7'     1:1 Кордоба – 29'     1:2 Оласа – 51'    

«Краснодар» всё равно не находится в лучших кондициях. Именно в таких матчах важно проявлять характер. «Краснодар» это сделал в Махачкале и сейчас. Поначалу всё не так гладко складывалось. Но когда счёт сравнялся, «Краснодар» прибавил, почувствовал кровь.

Во втором тайме стал просто душить «Оренбург», забил и играл просто по счёту. У меня нет мнения, что «Оренбург» заработал стопроцентный пенальти в конце игры. Но в нашем чемпионате за более лёгкие руки в таком же положении ставили пенальти один миллион 33 раза», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 64 очка после 29 встреч. В следующем туре подопечные Мурада Мусаева проведут последний матч сезона с московским «Динамо».

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