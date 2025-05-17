Андрей Аршавин — о победе «Краснодара» над «Оренбургом»: они почувствовали кровь

Заместитель генерального директора санкт-петербургского «Зенита» по развитию игроков Андрей Аршавин высказался о волевой победе «Краснодара» над «Оренбургом» (2:1) в 29-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге.

«Краснодар» всё равно не находится в лучших кондициях. Именно в таких матчах важно проявлять характер. «Краснодар» это сделал в Махачкале и сейчас. Поначалу всё не так гладко складывалось. Но когда счёт сравнялся, «Краснодар» прибавил, почувствовал кровь.

Во втором тайме стал просто душить «Оренбург», забил и играл просто по счёту. У меня нет мнения, что «Оренбург» заработал стопроцентный пенальти в конце игры. Но в нашем чемпионате за более лёгкие руки в таком же положении ставили пенальти один миллион 33 раза», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 64 очка после 29 встреч. В следующем туре подопечные Мурада Мусаева проведут последний матч сезона с московским «Динамо».