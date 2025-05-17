«Химки» — «Рубин»: Заболотный открыл счёт в матче на девятой минуте

В эти минуты идёт матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются подмосковные «Химки» и казанский «Рубин». Игра проходит на стадионе «Арена Химки». В качестве главного арбитра встречи выступает Рафаэль Шафеев. На момент выхода новости счёт в игре 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На девятой минуте счёт в игре открыл нападающий «Химок» Антон Заболотный.

«Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Магомеда Адиева набрала 26 очков за 28 туров. «Рубин» заработал 42 очка после 28 игр и располагается на седьмой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 61 очко за 28 матчей.

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