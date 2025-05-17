Синицын: «Краснодар» сделал очередной шаг к чемпионству, впереди последний экзамен

Бывший голкипер «Краснодара» Андрей Синицын отреагировал на победу «быков» в выездном матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с «Оренбургом» (2:1).

«Краснодар» сделал очередной шаг к чемпионству, впереди последний экзамен — матч с «Динамо». Начало матча с «Оренбургом» получилось неоднозначно, но уже после гола Кордобы всё стало понятно.

Остаётся финальный аккорд. Думаю, что нервозность матча с «Динамо» для «Краснодара» будет повышенной. Но всё это — до стартового свистка, до первого удачного действия. Дальше будет легче», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.