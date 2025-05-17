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Синицын: «Краснодар» сделал очередной шаг к чемпионству, впереди последний экзамен

Синицын: «Краснодар» сделал очередной шаг к чемпионству, впереди последний экзамен
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Бывший голкипер «Краснодара» Андрей Синицын отреагировал на победу «быков» в выездном матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с «Оренбургом» (2:1).

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
17 мая 2025, суббота. 14:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Мансилья – 7'     1:1 Кордоба – 29'     1:2 Оласа – 51'    

«Краснодар» сделал очередной шаг к чемпионству, впереди последний экзамен — матч с «Динамо». Начало матча с «Оренбургом» получилось неоднозначно, но уже после гола Кордобы всё стало понятно.

Остаётся финальный аккорд. Думаю, что нервозность матча с «Динамо» для «Краснодара» будет повышенной. Но всё это — до стартового свистка, до первого удачного действия. Дальше будет легче», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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