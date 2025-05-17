Тренер «Краснодара» Мусаев — о волевой победе над «Оренбургом»: удовлетворило всё на 100%

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о волевой победе над «Оренбургом» (2:1) в 29-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге.

«Начало было за «Оренбургом», мы долго адаптировались к полю. Было жарко, в Москве было попрохладнее, чуть‑чуть непривычно играть на искусственном газоне. «Оренбург» создал нам трудности. У нас были простые потери, пришлось много бегать без мяча, но к середине тайма мы стали создавать моменты, отыгрались, был удар в штангу и хорошие подходы.

Во втором тайме ребята отлично сработали, видно, что привыкли к полю. Единственное, не хватило третьего и четвёртого гола, были хорошие возможности. Надо было забивать и спокойнее заканчивать. Тем не менее не помню больших моментов у наших ворот. Очень важный матч, ребята в очередной раз показали, что у нас есть характер.

И «Оренбург», и нас устраивала только победа. Очень много было борьбы. Сколько раз Кордоба вступал в борьбу с центральными защитниками. По‑другому никак. Меня удовлетворило всё на 100%. Мы могли забить три‑четыре мяча. Всё хорошо», — приводит слова Мусаева «Матч ТВ».

Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 64 очка после 29 встреч. В следующем туре подопечные Мурада Мусаева проведут последний матч сезона с московским «Динамо».