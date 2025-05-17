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Слишкович заявил, что хотел бы продолжить работу на посту тренера «Оренбурга» после вылета

Слишкович заявил, что хотел бы продолжить работу на посту тренера «Оренбурга» после вылета
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Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович выразил желание продолжить работу с командой после её вылета из РПЛ. Сегодня, 17 мая, команда боснийского специалиста уступила «Краснодару» в матче 29-го тура соревнования (1:2) и лишилась математических шансов остаться в чемпионате России.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
17 мая 2025, суббота. 14:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Мансилья – 7'     1:1 Кордоба – 29'     1:2 Оласа – 51'    

«Мы создаём моменты, но реализация… Мы заслуживали открыть счёт, но ушли на перерыв с ничейным результатом. Думаю, что соперник одержал заслуженную победу. «Краснодар» использовал свои моменты, а мы не успели этого сделать. Не могу быть доволен заменами. У нас было много стандартов, ударов и угловых. Но полгода повторяется, что наши удары — разминка для вратарей. Момент с рукой? Я никогда не смотрю, если арбитр думает, что пенальти нет, если VAR так же считает.

Моя работа в следующем сезоне? Я хотел бы продолжить работу. Ситуация сейчас такая, какая есть, но я горжусь ребятами, я вижу их прогресс в игре. Не люблю оставлять не до конца проделанную работу. Если клуб будет во мне заинтересован, думаю, мы договоримся за пять минут», — сказал Слишкович в эфире «Матч ТВ».

После 29 матчей РПЛ «Оренбург» набрал 19 очков и занимает предпоследнее, 15-е место. На 14-й строчке на текущий момент располагается «Ахмат», заработавший 24 очка после 28 туров. В случае победы в 30-м туре РПЛ «Оренбург» наберёт 22 очка и не сможет догнать команду с 14-го места, позволяющего сыграть в переходных матчах за право остаться в чемпионате России.

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