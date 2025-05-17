«Эвертон» объявил об уходе Янга, Беговича и Виржинии

Пресс-служба английского «Эвертона» объявила об уходе защитника Эшли Янга, а также голкиперов Асмира Беговича и Жоау Виржинии по окончании нынешнего сезона в связи с истечением действующих контрактов.

«Янг присоединился к «синим» в июле 2023 года, и его опыт, лидерство и универсальность оказались бесценными в течение последних двух сезонов. В преддверии завтрашнего последнего матча Премьер-лиги на «Гудисон Парк» Янг провёл 68 матчей за «Эвертон» на разных позициях, забив голы в ворота «Бёрнли» и «Вулверхэмптона».

Бегович вернулся в «Эвертон» прошлым летом, проведя в составе «синих» два года в период с 2021 по 2023 год, и за эти два сезона провёл за клуб 10 матчей.

Вирджиния перешёл в «Эвертон» из «Арсенала» в августе 2018 года, и с тех пор 25-летний игрок провёл восемь матчей за основную команду. Оба вратаря обеспечили важную конкуренцию и поддержку Джордану Пикфорду во время их работы в «блюз», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.