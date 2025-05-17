«Боже мой, играй немного лучше». Кин обвинил Хойлунда в отсутствии футбольного интеллекта

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин раскритиковал форварда команды Расмуса Хойлунда за качество игры на своей позиции.

«Хойлунд выглядит так, будто только закончил академию. Забеги и прочие вещи не работают так, как надо… У больших клубов есть нападающие, которые создают результат без помощи других. У этого парня нет футбольного интеллекта. Ему нужна поддержка, но, боже мой, нужно играть немного лучше», — сказал Кин в эфире Sky Sports.

22-летний Хойлунд играет за «Манчестер Юнайтед» с августа 2023 года, его трансфер из «Аталанты» обошёлся клубу в € 77,8 млн. В нынешнем сезоне датчанин в 50 матчах забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи.