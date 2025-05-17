«Боже мой, играй немного лучше». Кин обвинил Хойлунда в отсутствии футбольного интеллекта
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин раскритиковал форварда команды Расмуса Хойлунда за качество игры на своей позиции.
Англия — Премьер-лига . 37-й тур
16 мая 2025, пятница. 22:15 МСК
Челси
Лондон
Окончен
1 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Кукурелья – 71'
«Хойлунд выглядит так, будто только закончил академию. Забеги и прочие вещи не работают так, как надо… У больших клубов есть нападающие, которые создают результат без помощи других. У этого парня нет футбольного интеллекта. Ему нужна поддержка, но, боже мой, нужно играть немного лучше», — сказал Кин в эфире Sky Sports.
22-летний Хойлунд играет за «Манчестер Юнайтед» с августа 2023 года, его трансфер из «Аталанты» обошёлся клубу в € 77,8 млн. В нынешнем сезоне датчанин в 50 матчах забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи.
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