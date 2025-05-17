Дэвид Мойес прокомментировал уход из «Эвертона» трёх футболистов

Главный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес высказался об уходе из клуба защитника Эшли Янга, а также голкиперов Асмира Беговича и Жоау Виржинии, которые покинут команду в ближайшее трансферное окно. Об уходе трёх футболистов официально сообщает сайт мерсисайдского клуба. У всех трёх игроков летом 2025 года истекает срок действия контрактов.

«С момента моего возвращения в клуб я увидел, какой Эш отличный профессионал. Его универсальность, опыт и лидерские качества были действительно полезны для команды и для меня. Асмир и Жоау также очень усердно работали и вели себя безупречно. От имени всех в клубе я хочу поблагодарить этих трёх игроков за их работу, и мы желаем им всего самого наилучшего в будущем», — приводит слова Мойеса официальный сайт «Эвертона».

В текущем сезоне на счету Эшли Янга 34 матча за «Эвертон», в которых он отметился одним забитым мячом. Португалец Жоау Виржиния отыграл в двух матчах. Голкипер Асмир Бегович 20 раз попадал в заявку на матч во всех турнирах, но на поле не появился.

После 36 матчей «Эвертон» занимает в турнирной таблице английской Премьер-Лиги 13-е место. У команды 42 набранных очка.