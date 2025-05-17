«Химки» — «Рубин»: Даку не реализовал 11-метровый удар в концовке первого тайма
Поделиться
В эти минуты идёт матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются подмосковные «Химки» и казанский «Рубин». Игра проходит на стадионе «Арена Химки». В качестве главного арбитра встречи выступает Рафаэль Шафеев. На момент выхода новости счёт в игре 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
17 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Химки
Химки
2-й тайм
1 : 1
Рубин
Казань
1:0 Заболотный – 9' 1:1 Даку – 12'
На 43-й минуте «Рубин» получил право пробить пенальти. Удар нападающего казанцев Мирлинда Даку отбил голкипер «Химок» Никита Кокарев.
«Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Магомеда Адиева набрала 26 очков за 28 туров. «Рубин» заработал 42 очка после 28 игр и располагается на седьмой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 64 очка за 29 матчей.
Материалы по теме
Комментарии
- 17 мая 2025
-
17:45
-
17:38
-
17:38
-
17:32
-
17:29
-
17:21
-
17:11
-
17:10
-
16:51
-
16:44
-
16:44
-
16:40
-
16:40
-
16:39
-
16:33
-
16:26
-
16:24
-
16:19
-
16:15
-
16:08
-
16:04
-
16:00
-
15:59
-
15:50
-
15:33
-
15:30
-
15:16
-
15:14
-
15:10
-
15:10
-
14:58
-
14:44
-
14:35
-
14:32
-
14:21