«Химки» — «Рубин»: Даку не реализовал 11-метровый удар в концовке первого тайма

В эти минуты идёт матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются подмосковные «Химки» и казанский «Рубин». Игра проходит на стадионе «Арена Химки». В качестве главного арбитра встречи выступает Рафаэль Шафеев. На момент выхода новости счёт в игре 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 43-й минуте «Рубин» получил право пробить пенальти. Удар нападающего казанцев Мирлинда Даку отбил голкипер «Химок» Никита Кокарев.

«Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Магомеда Адиева набрала 26 очков за 28 туров. «Рубин» заработал 42 очка после 28 игр и располагается на седьмой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 64 очка за 29 матчей.