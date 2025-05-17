Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур Эльзас — Гавр. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок чемпионата Латвии Александров сравнил турнир с РПЛ и Первой лигой

Экс-игрок чемпионата Латвии Александров сравнил турнир с РПЛ и Первой лигой
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Пари НН» Виктор Александров, 2021 год проведший на правах аренды за клуб из Латвии «Валмиера», считает, что футбольные условия в России намного превосходят те, что представлены в чемпионате Латвии.

«Между футболом в России и Латвии большая разница. Она проявляется в уровне исполнителей, инфраструктуре и всего, что окружает футбол: другие стадионы, базы. В России условия намного лучше. Причём это касается не только РПЛ, но и Первой и даже некоторых команд Второй лиги. Считаю, что уровень игроков и легионеров тоже здесь выше. Хотя и в Латвии есть команды, которые были бы на хорошем счету в России», — приводит слова Александрова пресс-служба «Пари НН» на официальном сайте.

В «Валмиеру» Александров отправился из дубля казанского «Рубина», за команду из Татарстана спортсмен выступал до февраля 2022 года, а затем стал игроком «Пари НН». В Латвии защитник в 14 матчах отметился двумя результативными передачами, успев также сыграть в квалификации Лиги конференций.

Материалы по теме
Экс-игрок «Пари НН» Стоцкий: при Гончаренко клуб не совершил никакого скачка
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android