Экс-игрок чемпионата Латвии Александров сравнил турнир с РПЛ и Первой лигой

Защитник «Пари НН» Виктор Александров, 2021 год проведший на правах аренды за клуб из Латвии «Валмиера», считает, что футбольные условия в России намного превосходят те, что представлены в чемпионате Латвии.

«Между футболом в России и Латвии большая разница. Она проявляется в уровне исполнителей, инфраструктуре и всего, что окружает футбол: другие стадионы, базы. В России условия намного лучше. Причём это касается не только РПЛ, но и Первой и даже некоторых команд Второй лиги. Считаю, что уровень игроков и легионеров тоже здесь выше. Хотя и в Латвии есть команды, которые были бы на хорошем счету в России», — приводит слова Александрова пресс-служба «Пари НН» на официальном сайте.

В «Валмиеру» Александров отправился из дубля казанского «Рубина», за команду из Татарстана спортсмен выступал до февраля 2022 года, а затем стал игроком «Пари НН». В Латвии защитник в 14 матчах отметился двумя результативными передачами, успев также сыграть в квалификации Лиги конференций.