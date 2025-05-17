«Я нужен им, а они нужны мне». Квинси Промес выложил пост, посвящённый «Спартаку»

Бывший нападающий «Спартака» Квинси Промес опубликовал пост в социальной сети, посвящённый московскому клубу. Нидерландец репостнул свою фотографию в футболке красно-белых и добавил к ней подпись.

«Я нужен им, а они нужны мне», — написал Промес в публикации.

33-летний Промес выступал за красно-белых в периоды с 2014 по 2018 год и с 2021 по 2024 год. В составе «Спартака» нидерландский нападающий выиграл золотые медали чемпионата России в сезоне-2016/2017, а также стал обладателем Кубка (2021/2022) и Суперкубка страны (2017).

На данный момент Квинси выступает за клуб «Дубай Юнайтед» в ОАЭ и не может покидать страну, поскольку ожидает решения относительно возможной экстрадиции в Нидерланды из-за судебных разбирательств.