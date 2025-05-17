«Пари НН» — «Факел»: стартовые составы команд на матч 29-го тура РПЛ

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Сегодня, 17 мая, состоится матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Пари НН» и «Факел». Игра пройдёт на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступит Иван Абросимов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

«Пари НН»: Медведев, Каккоев, Гоцук, Агапов, Александров, Карич, Калинский, Эктов, Майга, Грулёв, Босельи.

«Факел»: Гудиев, Юрганов, Божин, Калинин, Габараев, Альшин, Квеквескири, Ивлев, Моцпан, Ильин, Каштанов.

«Пари НН» занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Виктора Гончаренко набрала 26 очков за 28 туров. Воронежский клуб заработал 16 очков после 28 игр и располагается на 16-й строчке.

В минувшем туре «Пари НН» победил «Крылья Советов» со счётом 5:2, а «Факел» уступил «Локомотиву» — 0:1.