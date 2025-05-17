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«Самые сложные туры в моей жизни». Мусаев — о начале сезона для «Краснодара»

«Самые сложные туры в моей жизни». Мусаев — о начале сезона для «Краснодара»
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев, отвечая на вопрос о внутреннем напряжении в начале и конце сезона, признался, что первые туры текущей кампании стали для него самыми сложными в жизни. «Быки» первые три тура сыграли вничью.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
17 мая 2025, суббота. 14:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Мансилья – 7'     1:1 Кордоба – 29'     1:2 Оласа – 51'    

«Если вы помните, как мы начали, у нас было три ничьих подряд. У нас не всё получалось, первые три тура были крайне сложными, самыми сложными в моей жизни», — сказал Мусаев в видео, опубликованном на YouTube-канале «Краснодара».

«Краснодар» в первых трёх турах сезона-2024/2025 cыграл вничью с «Ахматом» (1:1), махачкалинским «Динамо» (0:0) и «Факелом» (0:0). Затем команда выдала серию из 11 побед. Сейчас «быки» занимают первое место в турнирной таблице за тур до конца, набрав 64 очка. У «Зенита» 60 очков, но матч в запасе.

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