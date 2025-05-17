«Самые сложные туры в моей жизни». Мусаев — о начале сезона для «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев, отвечая на вопрос о внутреннем напряжении в начале и конце сезона, признался, что первые туры текущей кампании стали для него самыми сложными в жизни. «Быки» первые три тура сыграли вничью.

«Если вы помните, как мы начали, у нас было три ничьих подряд. У нас не всё получалось, первые три тура были крайне сложными, самыми сложными в моей жизни», — сказал Мусаев в видео, опубликованном на YouTube-канале «Краснодара».

«Краснодар» в первых трёх турах сезона-2024/2025 cыграл вничью с «Ахматом» (1:1), махачкалинским «Динамо» (0:0) и «Факелом» (0:0). Затем команда выдала серию из 11 побед. Сейчас «быки» занимают первое место в турнирной таблице за тур до конца, набрав 64 очка. У «Зенита» 60 очков, но матч в запасе.