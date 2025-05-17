«Один из сильнейших тренеров за всё время в «Динамо». Шунин — о Сандро Шварце

Бывший голкипер московского «Динамо» Антон Шунин поделился воспоминаниями об игре под руководством немецкого главного тренера Сандро Шварца. Специалист управлял командой с октября 2020 года по июнь 2022-го.

«Я считаю, что Сандро Шварц — один из сильнейших тренеров, которые были за всё время в «Динамо», в которое я играл. У меня вообще самые тёплые воспоминания про этого тренера. Он всегда был дотошен к каждой детали, что очень важно — быть профессионалом своего дела и всегда до мелочей знать, как сделать команду лучше.

Просто не могло быть по-другому. То есть мы в любом случае должны были подниматься и бороться за тройку точно», — сказал Шунин в видео на YouTube-канале «Динамо» Москва.

С декабря 2023 года немецкий специалист возглавляет клуб «Нью-Йорк Ред Буллз» из американской МЛС. После ухода из «Динамо» Шварц с июля 2022-го по апрель 2023-го тренировал берлинскую «Герту».