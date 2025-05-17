«О чём вы говорите, не согласен». Мусаев — на провокационный вопрос по игре с «Оренбургом»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев не согласился с журналистом после игры 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (2:1). Тот заявил, что «быки» в концовке игры затягивали время.

— Симуляция, затягивание времени. Насколько это достойно чемпионства?

— Этого не было, вам показалось… Каждая команда, которая ведёт в счёте, не торопится на последних секундах вводить аут или разыгрывать угловой. В чём затяжка времени, в том, что мы коротко разыгрывали угловые? Где мы нарушили правила, о чём вы говорите?

Мы сегодня были лучше «Оренбурга», выиграли по делу. Не согласен ни с одним вашим замечанием, — сказал Мусаев в видео, опубликованном на YouTube-канале «Краснодара».

«Краснодар» набрал 64 очка и за тур до конца занимает первое место в турнирной таблице. «Зенит» (60) — второй, но с матчем в запасе.