Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур Эльзас — Гавр. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«О чём вы говорите, не согласен». Мусаев — на провокационный вопрос по игре с «Оренбургом»

«О чём вы говорите, не согласен». Мусаев — на провокационный вопрос по игре с «Оренбургом»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев не согласился с журналистом после игры 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (2:1). Тот заявил, что «быки» в концовке игры затягивали время.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
17 мая 2025, суббота. 14:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Мансилья – 7'     1:1 Кордоба – 29'     1:2 Оласа – 51'    

— Симуляция, затягивание времени. Насколько это достойно чемпионства?
— Этого не было, вам показалось… Каждая команда, которая ведёт в счёте, не торопится на последних секундах вводить аут или разыгрывать угловой. В чём затяжка времени, в том, что мы коротко разыгрывали угловые? Где мы нарушили правила, о чём вы говорите?

Мы сегодня были лучше «Оренбурга», выиграли по делу. Не согласен ни с одним вашим замечанием, — сказал Мусаев в видео, опубликованном на YouTube-канале «Краснодара».

«Краснодар» набрал 64 очка и за тур до конца занимает первое место в турнирной таблице. «Зенит» (60) — второй, но с матчем в запасе.

Материалы по теме
«Самые сложные туры в моей жизни». Мусаев — о начале сезона для «Краснодара»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android