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Рубин — Краснодар, результат матча 10-го тура женской Суперлиги, счёт 0:0, 17 мая 2025 года

«Краснодар» потерял очки в игре с «Рубином» в женской Суперлиге
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На втором поле стадиона «Рубин» в Казани завершился матч 10-го тура женской Суперлиги по футболу. Местный «Рубин» поделил очки с «Краснодаром», игра закончилась со счётом 0:0.

Россия — Суперлига (ж) . 10-й тур
17 мая 2025, суббота. 16:00 МСК
Рубин (ж)
Казань
Окончен
0 : 0
Краснодар (ж)
Краснодар

После этой игры «Рубин» располагается на 11-й из 13 строчек турнирной таблицы женской Суперлиги, набрав шесть очков в девяти матчах. В следующем туре казанская команда встретится в Перми со «Звездой-2005», игра пройдёт 25 мая.

«Краснодар» за девять встреч набрал 14 очков и идёт на пятой строчке, в девяти очках от лидеров — «Спартака» и «Зенита». В следующей игре клуб из Краснодара дома сыграет с самарскими «Крыльями Советов» 24 мая.

Календарь женской Суперлиги
Турнирная таблица женской Суперлиги
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