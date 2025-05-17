«Краснодар» потерял очки в игре с «Рубином» в женской Суперлиге

На втором поле стадиона «Рубин» в Казани завершился матч 10-го тура женской Суперлиги по футболу. Местный «Рубин» поделил очки с «Краснодаром», игра закончилась со счётом 0:0.

После этой игры «Рубин» располагается на 11-й из 13 строчек турнирной таблицы женской Суперлиги, набрав шесть очков в девяти матчах. В следующем туре казанская команда встретится в Перми со «Звездой-2005», игра пройдёт 25 мая.

«Краснодар» за девять встреч набрал 14 очков и идёт на пятой строчке, в девяти очках от лидеров — «Спартака» и «Зенита». В следующей игре клуб из Краснодара дома сыграет с самарскими «Крыльями Советов» 24 мая.