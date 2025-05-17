«Химки» — «Рубин»: Даку забил свой третий гол в матче, но мяч был отменён из-за офсайда
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В эти минуты идёт матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются подмосковные «Химки» и казанский «Рубин». Игра проходит на стадионе «Арена Химки». В качестве главного арбитра встречи выступает Рафаэль Шафеев. На момент выхода новости счёт в игре 2:1 в пользу казанцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
17 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Химки
Химки
Окончен
3 : 2
Рубин
Казань
1:0 Заболотный – 9' 1:1 Даку – 12' 1:2 Даку – 58' 2:2 Руденко – 67' 3:2 Руденко – 90+2'
Удаления: Фаринья – 76' / нет
На 64-й минуте албанский форвард «Рубина» Мирлинд Даку забил свой третий гол в матче, но мяч был отменён из-за офсайда.
«Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Магомеда Адиева набрала 26 очков за 28 туров. «Рубин» заработал 42 очка после 28 игр и располагается на седьмой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 64 очка за 29 матчей.
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