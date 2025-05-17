«Бавария» разгромила «Хоффенхайм» в последнем матче Мюллера за клуб

Завершился матч 34-го тура немецкой Бундеслиги между «Хоффенхаймом» и «Баварией». Игра проходила на стадионе «ПреЦеро Арена» (Зинсхайм, Германия). В качестве главного арбитра выступил Даниэль Шлагер. Уверенную победу со счётом 4:0 праздновали гости.

На 33-й минуте вингер мюнхенцеа Майкл Олисе открыл счёт в матче. На 53-й минуте центральный полузащитник Йозуа Киммих удвоил преимущество гостей. На 80-й минуте вингер Серж Гнабри сделал преимущество «Баварии» крупным. На 86-й минуте нападающий гостей Гарри Кейн установил окончательный счёт. Заключительный матч сезона-2024/2025 стал последним за «Баварию» для полузащитника Томаса Мюллера, контракт которого истекает будущим летом. Игрок провёл на поле 61 минуту.

Благодаря победе «Бавария» довела количество набранных в сезоне очков до 82. Подопечные Венсана Компани досрочно стали чемпионами Германии. «Хоффенхайм» с 32 очками остался на 15-м месте в итоговой турнирной таблице.