«Боруссия» Д крупно обыграла «Хольштайн» и поднялась на четвёртое место в Бундеслиге

Завершился матч 36-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались дортмундская «Боруссия» и «Хольштайн» из города Киль. Команды играли на стадионе «Дортмунд» (Дортмунд, Германия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 16:30 мск. «Шмели» одержали крупную победу со счётом 3:0.
Первый гол в матче был забит уже на третьей минуте, когда нападающий «Боруссии» Серу Гирасси реализовал 11-метровый удар. На девятой минуте гости остались вдесятером после удаления Карла Юханссона. На 47-й минуте полузащитник Марсель Забитцер удвоил преимущество хозяев поля. На 73-й минуте Феликс Нмеча отправил третий мяч в ворота «Хольштайна».
После этой победы в активе «Боруссии» стало 57 очков. Команда поднялась на четвёртое место. «Хольштайн» с 25 очками расположился на 17-й строчке.
- 17 мая 2025
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