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Боруссия М — Вольфсбург, результат матча 34-го тура Бундеслиги, счёт 0:1, 17 мая 2025 года

«Вольфсбург» переиграл «Боруссию» Мёнхенгладбах в матче финального тура Бундеслиги
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На стадионе «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе завершился матч 34-го тура немецкой Бундеслиги. Местная «Боруссия» проиграла «Вольфсбургу» со счётом 0:1.

Германия — Бундеслига . 34-й тур
17 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Окончен
0 : 1
Вольфсбург
Вольфсбург
0:1 Нмеча – 51'    

Единственный и решающий гол в матче на счету Лукаса Нмечи, отличившегося с передачи Мохамеда Амура на 51-й минуте. В первом круге «Вольфсбург» на своём поле разгромил соперника со счётом 5:1.

«Боруссия» с 45 очками расположилась в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2024/2025 на 10-м месте. «Вольфсбург» (43) — на одну строчку позади.

Победителем Бундеслиги стала «Бавария», набравшая за 34 матча 82 очка. Для клуба чемпионский титул стал 34-м в истории. Это рекордное количество побед в чемпионате Германии.

Итоговая турнирная таблица Бундеслиги
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