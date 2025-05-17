«Вольфсбург» переиграл «Боруссию» Мёнхенгладбах в матче финального тура Бундеслиги

На стадионе «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе завершился матч 34-го тура немецкой Бундеслиги. Местная «Боруссия» проиграла «Вольфсбургу» со счётом 0:1.

Единственный и решающий гол в матче на счету Лукаса Нмечи, отличившегося с передачи Мохамеда Амура на 51-й минуте. В первом круге «Вольфсбург» на своём поле разгромил соперника со счётом 5:1.

«Боруссия» с 45 очками расположилась в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2024/2025 на 10-м месте. «Вольфсбург» (43) — на одну строчку позади.

Победителем Бундеслиги стала «Бавария», набравшая за 34 матча 82 очка. Для клуба чемпионский титул стал 34-м в истории. Это рекордное количество побед в чемпионате Германии.