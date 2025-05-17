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Майнц — Байер, результат матча 17 мая 2025, счёт 2:2, Бундеслига 2024-2025

«Байер» не смог победить «Майнц», три гола которого отменил VAR, в последнем матче Алонсо
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Завершился матч 34-го тура немецкой Бундеслиги между «Майнцем» и «Байером». Игра проходила на стадионе «МЕВА Арена» в городе Майнц (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступил Тобиас Райхель. Команды не смогли выявить победителя и сыграли вничью — 2:2.

Германия — Бундеслига . 34-й тур
17 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Майнц
Майнц
Окончен
2 : 2
Байер
Леверкузен
1:0 Небель – 35'     1:1 Шик – 49'     1:2 Шик – 54'     2:2 Буркардт – 63'    

На 35-й минуте полузащитник «Майнца» Пауль Небель открыл счёт в матче. На 49-й минуте форвард гостей Патрик Шик сравнял счёт ударом с пенальти. На 54-й минуте Шик оформил дубль и вывел «Байер» вперёд. На 63-й минуте нападающий хозяев Жонатан Буркардт, также с пенальти, восстановил равенство в счёте. Отметим, что голы игроков «Майнца» Надима Амири на 15-й минуте, Андреаса Ханче-Ольсена на 31-й минуте и Штефана Белла на 90+3-й минуте были отменены после вмешательства VAR.

«Байер» завершил сезон на втором месте в турнирной таблице Бундеслиги с 69 очками. «Майнц» набрал 52 очка и финишировал на шестой строчке.

Итоговая турнирная таблица Бундеслиги
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