«Химки» вдесятером вырвали победу у «Рубина» в результативном матче 29-го тура РПЛ

Завершился матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались подмосковные «Химки» и казанский «Рубин». Команды играли на стадионе «Арена Химки». В качестве главного арбитра встречи выступил Рафаэль Шафеев. Матч завершился победой хозяев — 3:2.

На девятой минуте счёт в игре открыл нападающий «Химок» Антон Заболотный. На 12-й минуте форвард «Рубина» Мирлинд Даку сравнял счёт. На 43-й минуте гости получили право пробить пенальти. Удар нападающего казанцев Даку отбил голкипер «Химок» Никита Кокарев. На 58-й минуте форвард Даку оформил дубль и вывел свою команду вперёд. На 67-й минуте нападающий хозяев Александр Руденко сделал счёт 2:2. На 77-й минуте с поля был удалён защитник «Химок» Эдгардо Фаринья. Победу подмосковной команде принёс гол Александра Филина на 90+2-й минуте.

«Химки» занимают 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Магомеда Адиева набрала 29 очков за 29 туров. «Рубин» заработал 42 очка после 29 игр и располагается на седьмой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 64 очка за 29 матчей.