Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур Эльзас — Гавр. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Химки — Рубин, результат матча 17 мая 2025, счет 3:2, РПЛ 2024-2025

«Химки» вдесятером вырвали победу у «Рубина» в результативном матче 29-го тура РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались подмосковные «Химки» и казанский «Рубин». Команды играли на стадионе «Арена Химки». В качестве главного арбитра встречи выступил Рафаэль Шафеев. Матч завершился победой хозяев — 3:2.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
17 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Химки
Химки
Окончен
3 : 2
Рубин
Казань
1:0 Заболотный – 9'     1:1 Даку – 12'     1:2 Даку – 58'     2:2 Руденко – 67'     3:2 Руденко – 90+2'    
Удаления: Фаринья – 76' / нет

На девятой минуте счёт в игре открыл нападающий «Химок» Антон Заболотный. На 12-й минуте форвард «Рубина» Мирлинд Даку сравнял счёт. На 43-й минуте гости получили право пробить пенальти. Удар нападающего казанцев Даку отбил голкипер «Химок» Никита Кокарев. На 58-й минуте форвард Даку оформил дубль и вывел свою команду вперёд. На 67-й минуте нападающий хозяев Александр Руденко сделал счёт 2:2. На 77-й минуте с поля был удалён защитник «Химок» Эдгардо Фаринья. Победу подмосковной команде принёс гол Александра Филина на 90+2-й минуте.

«Химки» занимают 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Магомеда Адиева набрала 29 очков за 29 туров. «Рубин» заработал 42 очка после 29 игр и располагается на седьмой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 64 очка за 29 матчей.

Материалы по теме
Президент «Рубина» Сафиуллин назвал хорошим результатом попадание клуба в первую восьмёрку
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android