«Штутгарт» вырвал победу у «РБ Лейпциг», лишив соперника еврокубков

В эти минуты на стадионе «Лейпциг» в одноимённом городе завершился матч 34-го тура немецкой Бундеслиги. Местный «РБ Лейпциг» проиграл «Штутгарту» со счётом 2:3.

Счёт в матче открыли хозяева: уже на восьмой минуте отличился Хави Симонс. В первом тайме гости сравняли счёт благодаря Денизу Ундаву, но уже в его концовке «Лейпциг» вновь вышел вперёд: точный удар на счету Ридле Баку.

Во втором тайме «Штутгарт» забил дважды: отличились Ник Вольтемаде и Эрмедин Демирович, а вот гол Луа Опенда, забитый в концовке матча, был отменён после просмотра VAR.

«РБ Лейпциг» набрал 51 очко и финишировал в турнирной таблице на седьмом месте, в одном очке от зоны еврокубков. «Штутгарт» (50) — девятый, впереди у команды финал Кубка Германии с «Арминией» (24 мая).