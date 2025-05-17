«Штутгарт» вырвал победу у «РБ Лейпциг», лишив соперника еврокубков
Поделиться
В эти минуты на стадионе «Лейпциг» в одноимённом городе завершился матч 34-го тура немецкой Бундеслиги. Местный «РБ Лейпциг» проиграл «Штутгарту» со счётом 2:3.
Германия — Бундеслига . 34-й тур
17 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Окончен
2 : 3
Штутгарт
Штутгарт
1:0 Симонс – 8' 1:1 Ундав – 23' 2:1 Баку – 44' 2:2 Вольтемаде – 57' 2:3 Демирович – 78'
Счёт в матче открыли хозяева: уже на восьмой минуте отличился Хави Симонс. В первом тайме гости сравняли счёт благодаря Денизу Ундаву, но уже в его концовке «Лейпциг» вновь вышел вперёд: точный удар на счету Ридле Баку.
Во втором тайме «Штутгарт» забил дважды: отличились Ник Вольтемаде и Эрмедин Демирович, а вот гол Луа Опенда, забитый в концовке матча, был отменён после просмотра VAR.
«РБ Лейпциг» набрал 51 очко и финишировал в турнирной таблице на седьмом месте, в одном очке от зоны еврокубков. «Штутгарт» (50) — девятый, впереди у команды финал Кубка Германии с «Арминией» (24 мая).
Комментарии
- 17 мая 2025
-
19:18
-
19:18
-
19:15
-
19:14
-
19:13
-
19:07
-
19:06
-
19:05
-
18:59
-
18:58
-
18:50
-
18:48
-
18:44
-
18:41
-
18:39
-
18:34
-
18:30
-
18:26
-
18:25
-
18:24
-
18:23
-
18:08
-
18:01
-
18:00
-
17:59
-
17:56
-
17:53
-
17:52
-
17:50
-
17:45
-
17:38
-
17:38
-
17:32
-
17:29
-
17:21