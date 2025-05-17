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РБ Лейпциг — Штутгарт, результат матча 34-го тура Бундеслиги, счёт 2:3, 17 мая 2025 года

«Штутгарт» вырвал победу у «РБ Лейпциг», лишив соперника еврокубков
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В эти минуты на стадионе «Лейпциг» в одноимённом городе завершился матч 34-го тура немецкой Бундеслиги. Местный «РБ Лейпциг» проиграл «Штутгарту» со счётом 2:3.

Германия — Бундеслига . 34-й тур
17 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Окончен
2 : 3
Штутгарт
Штутгарт
1:0 Симонс – 8'     1:1 Ундав – 23'     2:1 Баку – 44'     2:2 Вольтемаде – 57'     2:3 Демирович – 78'    

Счёт в матче открыли хозяева: уже на восьмой минуте отличился Хави Симонс. В первом тайме гости сравняли счёт благодаря Денизу Ундаву, но уже в его концовке «Лейпциг» вновь вышел вперёд: точный удар на счету Ридле Баку.

Во втором тайме «Штутгарт» забил дважды: отличились Ник Вольтемаде и Эрмедин Демирович, а вот гол Луа Опенда, забитый в концовке матча, был отменён после просмотра VAR.

«РБ Лейпциг» набрал 51 очко и финишировал в турнирной таблице на седьмом месте, в одном очке от зоны еврокубков. «Штутгарт» (50) — девятый, впереди у команды финал Кубка Германии с «Арминией» (24 мая).

Турнирная таблица Бундеслиги
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