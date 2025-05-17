Результаты матчей Бундеслиги сезона-2024/2025 17 мая

В субботу, 17 мая, состоялись девять матчей 34-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.
Результаты матчей Бундеслиги 17 мая:
«Аугсбург» — «Унион» — 1:2;
«Боруссия» Дортмунд — «Хольштайн Киль» — 3:0;
«Боруссия» Мёнхенгладбах — «Вольфсбург» — 0:1;
«Майнц» — «Байер» — 2:2;
«РБ Лейпциг» — «Штутгарт» — 2:3;
«Санкт-Паули» — «Бохум» — 0:2;
«Фрайбург» — «Айнтрахт» — 1:3;
«Хайденхайм» — «Вердер» — 1:4;
«Хоффенхайм» — «Бавария» — 0:4.
Первое место в Бундеслиге-2024/2025 с 82 очками заняла «Бавария». На втором месте финишировал леверкузенский «Байер», у него 69 очков. Тройку лидеров с 60 очками замкнул «Айнтрахт». «Хайденхайм» (29 очков) занял 16-е место и сыграет в стыковых матчах с командой Второй Бундеслиги. «Хольштайн» и «Бохум» (оба — 25 очков) покинули турнир.