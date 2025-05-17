Кейн второй год подряд стал лучшим бомбардиром Бундеслиги, но забил на 10 голов меньше

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн, забивший 26 голов за 31 матч Бундеслиги, стал лучшим бомбардиром турнира в сезоне-2024/2025.

Второе место занял Патрик Шик из «Байера», забивший 21 мяч за 31 игру. У Серу Гирасси из дортмундской «Боруссии» аналогичное количество голов за 30 матчей.

На четвёртом месте расположился форвард «Майнца» Жонатан Буркардт, у которого 18 голов в 29 матчах. В пятёрку также вошёл Тим Кляйндинст из мёнхенгладбахской «Боруссии», забивший 16 голов за 31 матч.

Гарри Кейн стал лучшим бомбардиром Бундеслиги второй сезон подряд. В предыдущем, к слову, англичанин забил 36 мячей за 32 матча. Всего за «Баварию» у Кейна 82 гола за 91 игру и 24 результативные передачи. Контракт между сторонами рассчитан до лета 2027 года.