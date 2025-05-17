Кейн второй год подряд стал лучшим бомбардиром Бундеслиги, но забил на 10 голов меньше
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Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн, забивший 26 голов за 31 матч Бундеслиги, стал лучшим бомбардиром турнира в сезоне-2024/2025.
Германия — Бундеслига . 34-й тур
17 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Хоффенхайм
Зинсхайм
Окончен
0 : 4
Бавария
Мюнхен
0:1 Олисе – 33' 0:2 Киммих – 53' 0:3 Гнабри – 80' 0:4 Кейн – 86'
Второе место занял Патрик Шик из «Байера», забивший 21 мяч за 31 игру. У Серу Гирасси из дортмундской «Боруссии» аналогичное количество голов за 30 матчей.
На четвёртом месте расположился форвард «Майнца» Жонатан Буркардт, у которого 18 голов в 29 матчах. В пятёрку также вошёл Тим Кляйндинст из мёнхенгладбахской «Боруссии», забивший 16 голов за 31 матч.
Гарри Кейн стал лучшим бомбардиром Бундеслиги второй сезон подряд. В предыдущем, к слову, англичанин забил 36 мячей за 32 матча. Всего за «Баварию» у Кейна 82 гола за 91 игру и 24 результативные передачи. Контракт между сторонами рассчитан до лета 2027 года.
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