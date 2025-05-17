«Торпедо» обыграло «Сочи» и оторвалось от третьего места в Первой лиге на шесть очков

Завершился матч 33-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Сочи» и московское «Торпедо». Команды играли на стадионе «Фишт». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Иналом Танашевым. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. Гости одержали минимальную победу — 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 78-й минуте. Его автором стал колумбийский полузащитник Ейсон Гусман, реализовавший 11-метровый удар.

После этой победы в активе «Торпедо» стало 64 очка. Автозаводцы располагаются на втором месте в турнирной таблице чемпионата. Подопечные Олега Кононова оторвались от идущего третьим «Черноморца» на шесть очков. Отметим, что у команды из Новороссийска на один матч меньше. «Сочи» с 57 очками идёт на четвёртой строчке.