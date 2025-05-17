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Сочи — Торпедо, результат матча 17 мая 2025, счет 0:1, Первая лига 2024-2025

«Торпедо» обыграло «Сочи» и оторвалось от третьего места в Первой лиге на шесть очков
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Завершился матч 33-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Сочи» и московское «Торпедо». Команды играли на стадионе «Фишт». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Иналом Танашевым. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. Гости одержали минимальную победу — 1:0.

Россия — Мелбет Первая лига . 33-й тур
17 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
0 : 1
Торпедо М
Москва
0:1 Гусман – 78'    

Единственный гол в матче был забит на 78-й минуте. Его автором стал колумбийский полузащитник Ейсон Гусман, реализовавший 11-метровый удар.

После этой победы в активе «Торпедо» стало 64 очка. Автозаводцы располагаются на втором месте в турнирной таблице чемпионата. Подопечные Олега Кононова оторвались от идущего третьим «Черноморца» на шесть очков. Отметим, что у команды из Новороссийска на один матч меньше. «Сочи» с 57 очками идёт на четвёртой строчке.

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