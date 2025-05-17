«Балтика» сыграла вничью с «Енисеем» в предпоследнем туре Первой лиги

Завершился матч 33-го тура Первой лиги между «Балтикой» и «Енисеем». Команды играли на стадионе «Ростех Арена» в городе Калининград. По итогам 90 минут встречи победитель выявлен не был. Итоговый счёт — 0:0.

За тур до конца чемпионата калининградская команда занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги с 68 очками. Команда гарантировала себе досрочную победу в турнире. «Енисей», в свою очередь, располагается на девятой строчке. У клуба из Красноярска 46 набранных очков после 33 проведённых матчей.

В топ-4 турнира, помимо «Балтики», входят «Торпедо» (64 очка), «Черноморец» (58) и «Сочи» (57).