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Балтика — Енисей, результат матча 17 мая 2025, счёт 0:0, Первая лига 2024-2025

«Балтика» сыграла вничью с «Енисеем» в предпоследнем туре Первой лиги
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Завершился матч 33-го тура Первой лиги между «Балтикой» и «Енисеем». Команды играли на стадионе «Ростех Арена» в городе Калининград. По итогам 90 минут встречи победитель выявлен не был. Итоговый счёт — 0:0.

Россия — Мелбет Первая лига . 33-й тур
17 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 0
Енисей
Красноярск

За тур до конца чемпионата калининградская команда занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги с 68 очками. Команда гарантировала себе досрочную победу в турнире. «Енисей», в свою очередь, располагается на девятой строчке. У клуба из Красноярска 46 набранных очков после 33 проведённых матчей.

В топ-4 турнира, помимо «Балтики», входят «Торпедо» (64 очка), «Черноморец» (58) и «Сочи» (57).

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
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