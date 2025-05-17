Полузащитник «Баварии» Майкл Олисе стал лучшим ассистентом Бундеслиги сезона-2024/2025

По итогам сезона-2024/2025 лучшим ассистентом Бундеслиги стал полузащитник мюнхенской «Баварии» Майкл Олисе, отдавший 15 результативных передач за 34 матча.

На втором месте расположился Флориан Вирц из «Байера», отдавший 12 голевых за 31 игру. В тройку вошёл полузащитник «Фрайбурга» Винченцо Грифо, у которого 11 результативных передач за 34 матча.

В пятёрке лучших также два представителя дортмундской «Боруссии», Паскаль Грос и Юлиан Брандт, у которых по 10 голевых за 30 матчей.

«Бавария» стала победителем Бундеслиги, набрав 82 очка. Для команды из Мюнхена это 34-е чемпионство в истории, у «Нюрнберга», идущего вторым по этому показателю, девять трофеев.