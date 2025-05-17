Полузащитник «Баварии» Майкл Олисе стал лучшим ассистентом Бундеслиги сезона-2024/2025
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По итогам сезона-2024/2025 лучшим ассистентом Бундеслиги стал полузащитник мюнхенской «Баварии» Майкл Олисе, отдавший 15 результативных передач за 34 матча.
Германия — Бундеслига . 34-й тур
17 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Хоффенхайм
Зинсхайм
Окончен
0 : 4
Бавария
Мюнхен
0:1 Олисе – 33' 0:2 Киммих – 53' 0:3 Гнабри – 80' 0:4 Кейн – 86'
На втором месте расположился Флориан Вирц из «Байера», отдавший 12 голевых за 31 игру. В тройку вошёл полузащитник «Фрайбурга» Винченцо Грифо, у которого 11 результативных передач за 34 матча.
В пятёрке лучших также два представителя дортмундской «Боруссии», Паскаль Грос и Юлиан Брандт, у которых по 10 голевых за 30 матчей.
«Бавария» стала победителем Бундеслиги, набрав 82 очка. Для команды из Мюнхена это 34-е чемпионство в истории, у «Нюрнберга», идущего вторым по этому показателю, девять трофеев.
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