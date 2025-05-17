Итоговая турнирная таблица немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025

Сегодня, 17 мая, прошли матчи заключительного тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025.

По итогам сезона чемпионом нынешнего сезона немецкой Бундеслиги стала мюнхенская «Бавария», набравшая 82 очка. Второе место занял леверкузенский «Байер» с 68 очками. «Айнтрахт», набрав 60 очков, расположился на третьем месте.

Чуть ниже расположились: «Боруссия» Д (на четвёртой строчке, 57 очков) и «Фрайбург» (на пятом месте, 55 очков). «Майнц», набравший 51 очко, оказался на шестой строчке. На седьмой позиции финишировал «РБ Лейпциг», имея в активе 51 очко.

С восьмого по 15-е место расположились «Вердер» (51), «Штутгарт» (50), «Боруссия» М (45), «Вольфсбург» (43), «Аугсбург» (43), «Унион» (40), «Санкт-Паули» (32) и «Хоффенхайм» (32).

«Бохум» набрал 25 очков и вылетел во Вторую Бундеслигу, расположившись на последнем месте в турнирной таблице. Прописку в лиге не сохранил также «Хольштайн», который с 25 очками финишировал предпоследним. 16-е место с 29 очками занял «Хайденхайм», который сыграет стыковые матчи с командой из Второй Бундеслиги.