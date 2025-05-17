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«Хольштайн» и «Бохум» вылетели из Бундеслиги по итогам сезона-2024/2025

«Хольштайн» и «Бохум» вылетели из Бундеслиги по итогам сезона-2024/2025
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Завершился чемпионат Германии сезона-2024/2025. Два последних места в итоговой турнирной таблице заняли «Хольштайн» и «Бохум». В активе обоих клубов по 25 набранных очков в 34 матчах. Таким образом, команды ждёт понижение в классе и следующий сезон они начнут во второй Бундеслиге.

В заключительном туре «Хольштайн» встречался на выезде с дортмундской «Боруссией» и крупно проиграл (0:3). «Бохум», в свою очередь, победил в гостях «Санкт-Паули» (2:0). На 16-м месте сезон завершил «Хайденхайм». Право принять участие в Бундеслиге сезона-2025/2026 он оспорит в стыковых матчах с бронзовым призёром Второй Бундеслиги, который определится в воскресенье, 18 мая.

Итоговая турнирная таблица Бундеслиги
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