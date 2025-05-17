«Хотелось провалиться». Шунин — о вылете «Динамо» из РПЛ в 2016 году

Бывший вратарь «Динамо» Антон Шунин вспомнил вылет команды из Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2015/2016.

«У меня был тяжёлый момент вылета, очень тяжёлый. Хотелось просто провалиться, спрятаться, куда-нибудь уехать подальше. Все мысли были только о том, что произошло, о том, как это сложно, но внутри себя, в кругу своей семьи, пообщавшись, мы решили, что нужно вернуться. Поэтому я себе ставил задачу на каждый матч выходить, такой шаг назад, на каждый матч выходить с полной самоотдачей, и на каждой тренировке готовиться не к ФНЛ, а к Премьер-Лиге, что через год мы вернёмся и нужно соответствовать уровню.

Был момент, когда нужно было сплотить команду, когда я был один из тех футболистов, которые остались. Нужно было вокруг себя её сплотить. У меня это получилось, у нас был очень дружный коллектив. Мы достаточно быстро вернулись, достаточно неплохо играли в ФНЛ. Поэтому тяжёлый момент, шаг назад, но при этом есть, наверное, какие-то и положительные моменты, которые я для себя подчеркнул», — сказал Шунин в видео на YouTube-канале «Динамо» Москва.

В последнем туре сезона-2015/2016 «Динамо» проиграло «Зениту» (0:3), но могло оказаться в стыковых матчах, если бы «Уфа» проиграла дома «Спартаку». Однако уфимцы обыграли соперника со счётом 3:1, забравшись на спасительное 12-е место.

«Динамо» вернулось в РПЛ спустя сезон, выиграв Первенство ФНЛ.