Стало известно, какие команды из Бундеслиги сыграют в еврокубках в сезоне-2025/2026

Сегодня, 17 мая, прошли матчи заключительного тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025, по итогам которых стали известны команды, которые примут участие в еврокубках в сезоне-2025/2026.

В общем этапе Лиги чемпионов от Германии выступят мюнхенская «Бавария», леверкузенский «Байер», франкфуртский «Айнтрахт» и дортмундская «Боруссия».

В Лигу Европы попал «Фрайбург», занявший пятое место в турнирной таблице.

«Майнц», завершивший чемпионат на шестой строчке, сыграет в квалификации Лиги конференций.

Ещё одну путёвку в Лигу Европы разыграют между собой «Штутгарт» и «Арминия», выступающая в третьей Бундеслиге. Эти команды сыграют между собой в финале Кубка Германии 24 мая.