«Балтика» — чемпион Первой лиги сезона-2024/2025

Калининградская «Балтика» во второй раз в истории стала чемпионом Мелбет Первой лиги. Команда Андрея Талалаева в предпоследнем матче сезона поделила очки с «Енисеем» (0:0) и стала недосягаемой для соперников.

Калининградцы набрали 68 очков и за тур до конца опережают московское «Торпедо» на четыре очка. В последней игре сезона «Балтика» встретится с тульским «Арсеналом» на выезде, все встречи тура состоятся 24 мая и начнутся в 13:00 мск.

«Балтика» стала победителем Первой лиги во второй раз в истории, первая победа датирована 1995 годом. В Российскую Премьер-Лигу команда вернулась спустя сезон: в прошлом калининградцы даже играли в Суперфинале Фонбет Кубка России, но уступили «Зениту» (1:2).

А вот так «Балтика» сыграла в прошлом туре: