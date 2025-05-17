Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур Эльзас — Гавр. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Балтика» — чемпион Первой лиги сезона-2024/2025

«Балтика» — чемпион Первой лиги сезона-2024/2025
Комментарии

Калининградская «Балтика» во второй раз в истории стала чемпионом Мелбет Первой лиги. Команда Андрея Талалаева в предпоследнем матче сезона поделила очки с «Енисеем» (0:0) и стала недосягаемой для соперников.

Россия — Мелбет Первая лига . 33-й тур
17 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 0
Енисей
Красноярск

Калининградцы набрали 68 очков и за тур до конца опережают московское «Торпедо» на четыре очка. В последней игре сезона «Балтика» встретится с тульским «Арсеналом» на выезде, все встречи тура состоятся 24 мая и начнутся в 13:00 мск.

«Балтика» стала победителем Первой лиги во второй раз в истории, первая победа датирована 1995 годом. В Российскую Премьер-Лигу команда вернулась спустя сезон: в прошлом калининградцы даже играли в Суперфинале Фонбет Кубка России, но уступили «Зениту» (1:2).

Материалы по теме
«Балтика» взломала Первую лигу. Как и с кем Талалаев вернул клуб в РПЛ?
«Балтика» взломала Первую лигу. Как и с кем Талалаев вернул клуб в РПЛ?

А вот так «Балтика» сыграла в прошлом туре:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android