«Пари НН» — «Факел»: Альшин открыл счёт в матче на 18-й минуте

В эти минуты проходит матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Пари НН» и «Факел». Игра проходит на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступает Иван Абросимов. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу «Факела». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 18-й минуте полузащитник гостей Ильнур Альшин открыл счёт после подачи с углового.

«Пари НН» занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Виктора Гончаренко набрала 26 очков за 28 туров. Воронежский клуб заработал 16 очков после 28 игр и располагается на 16-й строчке.

В минувшем туре «Пари НН» победил «Крылья Советов» со счётом 5:2, а «Факел» уступил «Локомотиву» — 0:1.