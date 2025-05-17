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Георгий Джикия назвал важнейшей победу «Химок» в матче с «Рубином»

Георгий Джикия назвал важнейшей победу «Химок» в матче с «Рубином»
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Защитник «Химок» Георгий Джикия высказался о победе подмосковного клуба в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (3:2).

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
17 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Химки
Химки
Окончен
3 : 2
Рубин
Казань
1:0 Заболотный – 9'     1:1 Даку – 12'     1:2 Даку – 58'     2:2 Руденко – 67'     3:2 Руденко – 90+2'    
Удаления: Фаринья – 76' / нет

«Не хочется говорить громких слов о том, что переломили матч. Это дорогого стоит, но без громких слов. Мы одержали важнейшую победу», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

«Химки» занимают 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Магомеда Адиева набрала 29 очков за 29 туров. «Рубин» заработал 42 очка после 29 игр и располагается на седьмой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 64 очка за 29 матчей.

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