Георгий Джикия назвал важнейшей победу «Химок» в матче с «Рубином»

Защитник «Химок» Георгий Джикия высказался о победе подмосковного клуба в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (3:2).

«Не хочется говорить громких слов о том, что переломили матч. Это дорогого стоит, но без громких слов. Мы одержали важнейшую победу», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

«Химки» занимают 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Магомеда Адиева набрала 29 очков за 29 туров. «Рубин» заработал 42 очка после 29 игр и располагается на седьмой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 64 очка за 29 матчей.