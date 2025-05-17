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Джикия: у «Химок» есть время на исправление ситуации — не хочется, чтобы все расходились

Джикия: у «Химок» есть время на исправление ситуации — не хочется, чтобы все расходились
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Защитник «Химок» Георгий Джикия высказался о ситуации с лицензированием подмосковного клуба для участия в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги. Ранее в СМИ появилась информация о проблемах красно-чёрных с прохождением данной процедуры.

«Сложная ситуация вокруг «Химок» не только сейчас. Первый этап лицензирования не пройден, но есть время для исправления ситуации. Надеемся, что всё будет двигаться в лучшую сторону. Не хотелось бы, чтобы все расходились. «Химки» — это не только игроки, но и большой тренерский, медицинский штаб и все остальные. Не хотелось бы, чтобы столько человек остались без работы и покинули РПЛ. Всё, что зависит от нас, мы выполняем», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

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