Георгий Джикия высказался о борьбе «Химок» за выживание в РПЛ
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Защитник «Химок» Георгий Джикия оценил шансы подмосковного клуба на сохранение прописки в Российской Премьер-Лиге на будущий сезон после победы над «Рубином» (3:2) в 29-м туре чемпионата России.
Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
17 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Химки
Химки
Окончен
3 : 2
Рубин
Казань
1:0 Заболотный – 9' 1:1 Даку – 12' 1:2 Даку – 58' 2:2 Руденко – 67' 3:2 Руденко – 90+2'
Удаления: Фаринья – 76' / нет
«Как только я пришёл в «Химки», моей задачей было помочь клубу остаться в РПЛ. Так и остаётся. Мы прекрасно понимаем, что мы делаем и как нужно относиться к тому, что мы выполняем», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
«Химки» занимают 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Магомеда Адиева набрала 29 очков за 29 туров. «Рубин» заработал 42 очка после 29 игр и располагается на седьмой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 64 очка за 29 матчей.
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