Романо: Аспиликуэта уйдёт из «Атлетико», но не вернётся в АПЛ из-за уважения к «Челси»

Защитник мадридского «Атлетико» Сесар Аспиликуэта покинет клуб в конце сезона, стороны не продлят контракт. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х.

По сведениям источника, 35-летний футболист готов остаться в Европе, если ему понравится проект, или переберётся на другой континент. В английскую Премьер-лигу (АПЛ) испанец не вернётся из-за уважения к «Челси», за который выступал с 2012 по 2023 год, выиграв с командой девять трофеев (включая Лигу чемпионов и два чемпионства Англии).

За «Атлетико» Аспиликуэта успел провести 53 матча, забить гол и отдать две результативные передачи. Также в своей карьере спортсмен играл за «Марсель» и «Осасуну».