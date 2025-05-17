Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур Эльзас — Гавр. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Романо: Аспиликуэта уйдёт из «Атлетико», но не вернётся в АПЛ из-за уважения к «Челси»

Романо: Аспиликуэта уйдёт из «Атлетико», но не вернётся в АПЛ из-за уважения к «Челси»
Комментарии

Защитник мадридского «Атлетико» Сесар Аспиликуэта покинет клуб в конце сезона, стороны не продлят контракт. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х.

Испания — Примера . 37-й тур
18 мая 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Не начался
Бетис
Севилья
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По сведениям источника, 35-летний футболист готов остаться в Европе, если ему понравится проект, или переберётся на другой континент. В английскую Премьер-лигу (АПЛ) испанец не вернётся из-за уважения к «Челси», за который выступал с 2012 по 2023 год, выиграв с командой девять трофеев (включая Лигу чемпионов и два чемпионства Англии).

За «Атлетико» Аспиликуэта успел провести 53 матча, забить гол и отдать две результативные передачи. Также в своей карьере спортсмен играл за «Марсель» и «Осасуну».

Материалы по теме
Чемпион мира Корреа — о трудном детстве: ходил попрошайничать и ел один раз в день
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android