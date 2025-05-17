Романо: Аспиликуэта уйдёт из «Атлетико», но не вернётся в АПЛ из-за уважения к «Челси»
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Защитник мадридского «Атлетико» Сесар Аспиликуэта покинет клуб в конце сезона, стороны не продлят контракт. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х.
Испания — Примера . 37-й тур
18 мая 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Не начался
Бетис
Севилья
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
По сведениям источника, 35-летний футболист готов остаться в Европе, если ему понравится проект, или переберётся на другой континент. В английскую Премьер-лигу (АПЛ) испанец не вернётся из-за уважения к «Челси», за который выступал с 2012 по 2023 год, выиграв с командой девять трофеев (включая Лигу чемпионов и два чемпионства Англии).
За «Атлетико» Аспиликуэта успел провести 53 матча, забить гол и отдать две результативные передачи. Также в своей карьере спортсмен играл за «Марсель» и «Осасуну».
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