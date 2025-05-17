Антон Шунин обратился к болельщикам «Динамо» с пожеланием

Экс-голкипер московского «Динамо» Антон Шунин обратился к болельщикам бело-голубых, а также рассказал о своей любви к клубу.

«Я бы хотел сказать, что болельщики у нас самые лучшие, всегда поддерживают нас и поддерживали нашу команду. И, наверное, я могу сказать — как один из болельщиков, у которого один клуб в сердце на всю жизнь. 30 лет в одном клубе. Я понимаю болельщиков наших. И также сейчас буду переживать, болеть за нашу команду. Мне кажется, буква Д уже с детства в сердце. Одна команда на всю жизнь. Поэтому болельщикам хотелось бы, конечно, пожелать в ближайшее время трофеев», — сказал Шунин в видео на YouTube-канале «Динамо» Москва.

Антон Шунин является воспитанником «Динамо». В составе столичного клуба вратарь выступал с 2007 года, а покинул команду летом 2024 года. В мае 2025-го Шунин официально объявил о завершении профессиональной карьеры.