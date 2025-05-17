Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур Эльзас — Гавр. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Антон Шунин обратился к болельщикам «Динамо» с пожеланием

Антон Шунин обратился к болельщикам «Динамо» с пожеланием
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-голкипер московского «Динамо» Антон Шунин обратился к болельщикам бело-голубых, а также рассказал о своей любви к клубу.

«Я бы хотел сказать, что болельщики у нас самые лучшие, всегда поддерживают нас и поддерживали нашу команду. И, наверное, я могу сказать — как один из болельщиков, у которого один клуб в сердце на всю жизнь. 30 лет в одном клубе. Я понимаю болельщиков наших. И также сейчас буду переживать, болеть за нашу команду. Мне кажется, буква Д уже с детства в сердце. Одна команда на всю жизнь. Поэтому болельщикам хотелось бы, конечно, пожелать в ближайшее время трофеев», — сказал Шунин в видео на YouTube-канале «Динамо» Москва.

Антон Шунин является воспитанником «Динамо». В составе столичного клуба вратарь выступал с 2007 года, а покинул команду летом 2024 года. В мае 2025-го Шунин официально объявил о завершении профессиональной карьеры.

Материалы по теме
«Один из сильнейших тренеров за всё время в «Динамо». Шунин — о Сандро Шварце
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android