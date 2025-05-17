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Шунин — о бронзе с «Динамо» в 2008-м: казалось, что всё впереди, ещё и чемпионство будет

Шунин — о бронзе с «Динамо» в 2008-м: казалось, что всё впереди, ещё и чемпионство будет
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Бывший вратарь «Динамо» Антон Шунин поделился воспоминаниями о завоевании бронзовых медалей Российской Премьер-Лиги в 2008 году.

«В 2008 году это были первые шаги в моей карьере. Тогда казалось, что всё впереди, ещё и чемпионство будет. Но я помню, что кто-то сказал из ребят, то ли Саша Кержаков, что даже бронзу завоевать очень сложно. И, возможно, у кого-то может не хватить времени стать чемпионом. Поэтому на тот момент казалось, что бронзу заработали, сделали своё дело хорошо, но впереди ещё нужно выиграть золото», — сказал Шунин в видео на YouTube-канале «Динамо» Москва.

38-летний Шунин покинул «Динамо» в июле 2024 года, но лишь в мае 2025-го объявил о завершении карьеры. В структуре московской команды вратарь находился более 20 лет.

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